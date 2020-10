Battu en trois sets par l’une des surprises de cette quinzaine, le jeune allemand Daniel Altmaier, Matteo Berrettini a reconnu en conférence de presse que ce n’était pas du tout son jour. Autant mentalement que physiquement, l’Italien n’a pas trouvé les réponses au jeu agressif de son adversaire.

« Comment dire ? Je me sens mal, je me sentais mal sur le court. Maintenant, je me sens un peu contrarié à cette étape du tournoi, ça fait mal, mais c’est comme ça le tennis, a déclaré le 8e mondial. Mentalement, je n’étais pas au meilleur de ma forme. J’étais un peu bas. Évidemment, ceci a une incidence sur mon jeu. Donc je me débattais, je me débattais pour trouver la bonne attitude pour retrouver mon énergie. J’étais un peu nerveux. Lorsque j’essayais de me relâcher un peu, je l’étais trop. Je me débattais. C’était un combat pour moi jusqu’à la fin du match. C’est une journée sans je dirais, un mauvais jour. Et j’ai quasiment gagné cependant une manche en jouant comme ça. Donc mauvaise journée. Si j’avais gagné le deuxième peut-être que le match aurait tourné différemment, on ne sait jamais. »