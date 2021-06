Sans cher­cher d’ex­cuses, Matteo Berrettini a expliqué en confé­rence de presse que la longue coupure liée au couvre feu ne l’avait pas mis dans les meilleurs condi­tions pour tenter de clore le 4ème set at pousser le numéro 1 mondial dans une manche déci­sive de tous les dangers. Un discours que l’on a constaté dans les faits car effec­ti­ve­ment l’Italien n’est pas revenu dans l’arène aussi frin­gant que lors­qu’il avait du la quitter : » Je ne sais pas si je dois dire la vérité, mais je vais quand même le

faire. Je pense que c’est dommage. C’est quelque chose que je n’ai pas aimé, mais cela nous dépasse. On ne peut vrai­ment rien faire contre cela, il faut juste s’adapter. J’espère que cette mauvaise situa­tion et ce Covid vont bientôt dispa­raître. Ce n’est pas la pire chose qui se soit produite ces 12 derniers mois. C’est juste plus diffi­cile. Je ressen­tais l’élan, je jouais bien et cela n’a pas été bon pour mon tennis que je m’ar­rête, mais j’ai dû le faire. Égale­ment physi­que­ment, cela ne m’a pas aidé. Je suis revenu sur le court et je ne me sentais pas formi­da­ble­ment bien. Voilà, les joueurs de tennis disent toujours que l’on doit s’adapter à tout. La prochaine fois, je vais essayer d’être meilleur »