Scénario terrible sur le court Philippe‐Chatrier.
Alors qu’il retrouvait à 30 ans les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, pour la première fois depuis l’US Open 2022 après avoir été plombé par les blessures ces dernières années, Matteo Berrettini a encore été lâché par son corps.
Diminué physiquement, visiblement touché à la hanche gauche, le finaliste de Wimbledon 2021 a tenté de s’accrocher mais a finalement dû jeter l’éponge, les larmes aux yeux, face à son compatriote Matteo Arnaldi, à 7–5, 5–2 en faveur de ce dernier.
🙁 Les terribles images, le clan de Matteo Berrettini lui demande d’arrêter de jouer mais l’Italien ne veut pas lâcher.#RolandGarros pic.twitter.com/T7Uh1K2DoJ— Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 3, 2026
104e mondial, Arnaldi rejoint de manière totalement inespérée avant le début du tournoi les demi‐finales de Roland‐Garros, en étant devenu le joueur à passer le plus de temps sur le court pour atteindre les quarts de finale d’un Grand Chelem.
S’il n’a pas célébré par respect pour son ami, l’aventure n’en demeure pas moins magnifique pour le joueur de 25 ans qui défiera Flavio Cobolli, 14e mondial, dans une demi‐finale 100% italienne.
❌ C’est terminé pour Matteo Berrettini qui est contraint d’abandonner face à Matteo Arnaldi à cause d’une blessure.#RolandGarros pic.twitter.com/Q0GHLHl0Gk— Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 3, 2026
Ce Roland‐Garros 2026 ne cesse de nous surprendre !
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 22:39