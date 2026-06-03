Scénario terrible sur le court Philippe‐Chatrier.

Alors qu’il retrou­vait à 30 ans les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, pour la première fois depuis l’US Open 2022 après avoir été plombé par les bles­sures ces dernières années, Matteo Berrettini a encore été lâché par son corps.

Diminué physi­que­ment, visi­ble­ment touché à la hanche gauche, le fina­liste de Wimbledon 2021 a tenté de s’ac­cro­cher mais a fina­le­ment dû jeter l’éponge, les larmes aux yeux, face à son compa­triote Matteo Arnaldi, à 7–5, 5–2 en faveur de ce dernier.

🙁 Les terribles images, le clan de Matteo Berrettini lui demande d’ar­rêter de jouer mais l’Italien ne veut pas lâcher.#RolandGarros pic.twitter.com/T7Uh1K2DoJ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 3, 2026

104e mondial, Arnaldi rejoint de manière tota­le­ment ines­pérée avant le début du tournoi les demi‐finales de Roland‐Garros, en étant devenu le joueur à passer le plus de temps sur le court pour atteindre les quarts de finale d’un Grand Chelem.

S’il n’a pas célébré par respect pour son ami, l’aven­ture n’en demeure pas moins magni­fique pour le joueur de 25 ans qui défiera Flavio Cobolli, 14e mondial, dans une demi‐finale 100% italienne.

❌ C’est terminé pour Matteo Berrettini qui est contraint d’aban­donner face à Matteo Arnaldi à cause d’une bles­sure.#RolandGarros pic.twitter.com/Q0GHLHl0Gk — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 3, 2026

Ce Roland‐Garros 2026 ne cesse de nous surprendre !