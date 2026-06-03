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Berrettini maudit, Arnaldi dans un rêve !

Par
Baptiste Mulatier
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Scénario terrible sur le court Philippe‐Chatrier. 

Alors qu’il retrou­vait à 30 ans les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, pour la première fois depuis l’US Open 2022 après avoir été plombé par les bles­sures ces dernières années, Matteo Berrettini a encore été lâché par son corps. 

Diminué physi­que­ment, visi­ble­ment touché à la hanche gauche, le fina­liste de Wimbledon 2021 a tenté de s’ac­cro­cher mais a fina­le­ment dû jeter l’éponge, les larmes aux yeux, face à son compa­triote Matteo Arnaldi, à 7–5, 5–2 en faveur de ce dernier.

104e mondial, Arnaldi rejoint de manière tota­le­ment ines­pérée avant le début du tournoi les demi‐finales de Roland‐Garros, en étant devenu le joueur à passer le plus de temps sur le court pour atteindre les quarts de finale d’un Grand Chelem. 

S’il n’a pas célébré par respect pour son ami, l’aven­ture n’en demeure pas moins magni­fique pour le joueur de 25 ans qui défiera Flavio Cobolli, 14e mondial, dans une demi‐finale 100% italienne. 

Ce Roland‐Garros 2026 ne cesse de nous surprendre !

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 22:39

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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