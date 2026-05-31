Il y a peu de joueurs dans la parti de tableau de Matteo qui ont son expé­rience. Finaliste de Wimbledon , demi‐finaliste en Australie et à l’US Open, quart de fina­liste à Roland Garros, l’Italien revient de loin et peut viser très haut. Au prochain tour, il va affronter Juan Martin Cerundolo, et il sera forcé­ment le favori.

« La chose prin­ci­pale, c’est qu’au cours des mois et années écoulés, j’ai proba­ble­ment trop douté de moi, bien que j’ai été soutenu par la famille, mon équipe et tout le monde me disait que j’avais ça encore en moi. Je dois avouer que je ne pensais pas revenir. Je ne pensais pas pouvoir me sentir bien sur le court à nouveau. C’est pour ça que j’étais très ému. Je me suis prouvé à moi‐même encore une fois que je peux y arriver, profiter d’être sur le court et y arriver »