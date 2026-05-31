Il y a peu de joueurs dans la parti de tableau de Matteo qui ont son expérience. Finaliste de Wimbledon , demi‐finaliste en Australie et à l’US Open, quart de finaliste à Roland Garros, l’Italien revient de loin et peut viser très haut. Au prochain tour, il va affronter Juan Martin Cerundolo, et il sera forcément le favori.
« La chose principale, c’est qu’au cours des mois et années écoulés, j’ai probablement trop douté de moi, bien que j’ai été soutenu par la famille, mon équipe et tout le monde me disait que j’avais ça encore en moi. Je dois avouer que je ne pensais pas revenir. Je ne pensais pas pouvoir me sentir bien sur le court à nouveau. C’est pour ça que j’étais très ému. Je me suis prouvé à moi‐même encore une fois que je peux y arriver, profiter d’être sur le court et y arriver »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 08:10