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Berrettini se met à rêver : « Mon équipe et tout le monde me disait que j’avais ça encore en moi »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 08/04/2026 -

Il y a peu de joueurs dans la parti de tableau de Matteo qui ont son expé­rience. Finaliste de Wimbledon , demi‐finaliste en Australie et à l’US Open, quart de fina­liste à Roland Garros, l’Italien revient de loin et peut viser très haut. Au prochain tour, il va affronter Juan Martin Cerundolo, et il sera forcé­ment le favori.

« La chose prin­ci­pale, c’est qu’au cours des mois et années écoulés, j’ai proba­ble­ment trop douté de moi, bien que j’ai été soutenu par la famille, mon équipe et tout le monde me disait que j’avais ça encore en moi. Je dois avouer que je ne pensais pas revenir. Je ne pensais pas pouvoir me sentir bien sur le court à nouveau. C’est pour ça que j’étais très ému. Je me suis prouvé à moi‐même encore une fois que je peux y arriver, profiter d’être sur le court et y arriver »

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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