Désormais seul joueur de la partie haute du tableau de Roland‐Garros à avoir déjà disputé une finale du Grand Chelem, Matteo Berrettini a réagi à l’élimination surprise de son compatriote Jannik Sinner dès le deuxième tour, saluant au passage l’attitude exemplaire du numéro 1 mondial après ce revers.
« Bien sûr, j’ai vu ce qui est arrivé à Jannik, ce qui est vraiment regrettable, et je lui souhaite… En fait, je l’ai vu juste avant qu’il ne parte, et je lui ai dit de revenir dès que possible. Il m’a répondu : ‘Ouais, ouais, bonne chance.’ J’ai aussi vu lors de la conférence de presse qu’il était, comme toujours, vraiment concentré et sûr de ce qu’il allait dire. Ça fait partie du sport que nous pratiquons. Je pense que ce qui lui est arrivé n’est pas si rare. Ça est arrivé à beaucoup de joueurs. Ce qu’il a accompli ces dernières semaines est sans précédent, donc je trouve que c’est incroyable que ça se passe à ce moment. Je suis sûr qu’il va retrouver son niveau et qu’il va à nouveau montrer qu’il est un grand champion. Encore une chose : il a géré la situation avec beaucoup de classe. Il n’a rien dit. Il essayait simplement. Je pense que c’est aussi ce qui fait de lui un grand champion. »
Matteo Berrettini affrontera lui l’Argentin Francisco Comesana (102e mondial) pour une place en huitièmes de finale.
Publié le samedi 30 mai 2026 à 11:45