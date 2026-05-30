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Berrettini sur l’at­ti­tude de Sinner après sa défaite : « Je l’ai croisé avant qu’il ne quitte le tournoi, et nous avons échangé ces quelques mots »

Par
Baptiste Mulatier
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Désormais seul joueur de la partie haute du tableau de Roland‐Garros à avoir déjà disputé une finale du Grand Chelem, Matteo Berrettini a réagi à l’éli­mi­na­tion surprise de son compa­triote Jannik Sinner dès le deuxième tour, saluant au passage l’at­ti­tude exem­plaire du numéro 1 mondial après ce revers.

« Bien sûr, j’ai vu ce qui est arrivé à Jannik, ce qui est vrai­ment regret­table, et je lui souhaite… En fait, je l’ai vu juste avant qu’il ne parte, et je lui ai dit de revenir dès que possible. Il m’a répondu : ‘Ouais, ouais, bonne chance.’ J’ai aussi vu lors de la confé­rence de presse qu’il était, comme toujours, vrai­ment concentré et sûr de ce qu’il allait dire. Ça fait partie du sport que nous prati­quons. Je pense que ce qui lui est arrivé n’est pas si rare. Ça est arrivé à beau­coup de joueurs. Ce qu’il a accompli ces dernières semaines est sans précé­dent, donc je trouve que c’est incroyable que ça se passe à ce moment. Je suis sûr qu’il va retrouver son niveau et qu’il va à nouveau montrer qu’il est un grand cham­pion. Encore une chose : il a géré la situa­tion avec beau­coup de classe. Il n’a rien dit. Il essayait simple­ment. Je pense que c’est aussi ce qui fait de lui un grand champion. »

Matteo Berrettini affron­tera lui l’Argentin Francisco Comesana (102e mondial) pour une place en huitièmes de finale. 

Publié le samedi 30 mai 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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