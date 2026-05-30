Désormais seul joueur de la partie haute du tableau de Roland‐Garros à avoir déjà disputé une finale du Grand Chelem, Matteo Berrettini a réagi à l’éli­mi­na­tion surprise de son compa­triote Jannik Sinner dès le deuxième tour, saluant au passage l’at­ti­tude exem­plaire du numéro 1 mondial après ce revers.

« Bien sûr, j’ai vu ce qui est arrivé à Jannik, ce qui est vrai­ment regret­table, et je lui souhaite… En fait, je l’ai vu juste avant qu’il ne parte, et je lui ai dit de revenir dès que possible. Il m’a répondu : ‘Ouais, ouais, bonne chance.’ J’ai aussi vu lors de la confé­rence de presse qu’il était, comme toujours, vrai­ment concentré et sûr de ce qu’il allait dire. Ça fait partie du sport que nous prati­quons. Je pense que ce qui lui est arrivé n’est pas si rare. Ça est arrivé à beau­coup de joueurs. Ce qu’il a accompli ces dernières semaines est sans précé­dent, donc je trouve que c’est incroyable que ça se passe à ce moment. Je suis sûr qu’il va retrouver son niveau et qu’il va à nouveau montrer qu’il est un grand cham­pion. Encore une chose : il a géré la situa­tion avec beau­coup de classe. Il n’a rien dit. Il essayait simple­ment. Je pense que c’est aussi ce qui fait de lui un grand champion. »

Matteo Berrettini affron­tera lui l’Argentin Francisco Comesana (102e mondial) pour une place en huitièmes de finale.