Récemment de passage dans l’émis­sion « Foot Fault » où il a été inter­rogé sur l’énorme défaillance de Jannik Sinner au deuxième tour de Roland‐Garros alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1, Paolo Bertolucci, ancien 12e joueur mondial, a tenu à défendre son jeune compa­triote avec des argu­ments qui se tiennent.

« Je n’aime pas jouer au médecin à 500 km de distance ; j’ai déjà lu des milliers de commen­taires où chacun a donné son diag­nostic. Il y en a qui sont pompistes, d’autres plom­biers, d’autres encore ingé­nieurs, mais dès qu’ils jettent un œil, ils ont déjà émis leur diag­nostic. Avec 30 degrés et 25 % d’humidité, comment a‑t‐il pu gagner deux fois sur dur en Australie et à Indian Wells ? Vous devez m’expliquer ça. Avec 30 degrés et 25 % d’humidité, c’est une tempé­ra­ture tout à fait normale, même les amateurs et les passionnés y jouent tout l’été. Où est le problème à ce niveau‐là ? Donc ça ne pouvait pas être un coup de chaud, parce qu’il est retourné dans les vestiaires, on lui a pris sa tempé­ra­ture et il n’avait pas de fièvre. Un coup de chaleur, ça donne de la fièvre ! Sa tension était parfaite : ces deux éléments donnent déjà des indi­ca­tions, mais je ne suis pas médecin. Lui, les méde­cins qui le soignent et son équipe savent ce qu’il en est. On sait désor­mais qu’il y a quelque chose et que le garçon traîne ça depuis un certain temps déjà, car il se passe des choses qui ne sont pas normales. »