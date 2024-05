Alors qu’ils ont déjà annoncé leur fin de carrière prochaine (au terme de la saison pour l’Autrichien et à Buenos Aires en février 2025 pour l’Argentin), Dominic Thiem et Diego Schwartzman n’ont pas été invités par Roland‐Garros, où ils ont brillé par le passé. Le premier a joué quatre demies et deux finales Porte d’Auteuil, tandis que la deuxième a atteint trois fois les quarts et même une fois le dernier carré.

S’ils devront passer par les quali­fi­ca­tions, à moins que quelques forfaits ne permettent à Thiem d’in­té­grer le tableau prin­cipal, les deux joueurs ne se décou­ragent pas.

« Essayons encore une fois », a écrit Schwartzman en postant une photo à l’en­traî­ne­ment sur la terre battue pari­sienne en compa­gnie de Thiem.

Pour rappel, les quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros (25 mai au 9 juin) auront lieu la semaine prochaine.