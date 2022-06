Cette idée saugrenue des matchs en trois sets pour tous, irres­pec­tueuse de l’his­toire du tennis, semble faire son chemin chez certaines légendes qui pensent avoir la science infuse ou alors une forme de pensée unique. Si le tennis féminin ne fonc­tionne pas autant que le tennis masculin c’est aussi simple à comprendre que de se verser un verre d’eau. Sur ce sujet, comme sur d’autres, Billie Jean King est à côté de la plaque et cela ne remet pas en cause le combat qu’elle avait mené par le passé avec notam­ment la créa­tion du circuit pro féminin.

« J’ai toujours dit qu’il ne fallait jouer qu’au meilleur des trois sets. Au fur et à mesure que les joueurs vieillissent, je veux qu’ils soient encore capables de jouer. Nadal par exemple, voulons‐nous qu’il s’ar­rête ? Je ne veux pas qu’il soit contraint de ranger sa raquette à cause du format. Je préfère la qualité à la quan­tité. Si vous voulez que les filles jouent aussi cinq sets, elles seraient ravies de le faire, mais il y aura des soucis en terme d’or­ga­ni­sa­tion. Je pense vrai­ment que nous devrions jouer en trois sets, hommes et femmes confondus. »