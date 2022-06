Invitée à Roland‐Garros et décorée de la Légion d’Honneur par le président de la République pour l’en­semble de son œuvre, la célèbre Billie Jean King s’est ensuite exprimée sur diffé­rents sujets dont celui du tennis féminin et de son attrac­ti­vité. Elle en a égale­ment profité pour défendre la direc­trice du tournoi, Amélie Mauresmo, criti­quée pour sa gestion des sessions de nuit.

« C’est sa première année, je crois qu’il faut se donner deux trois ans avant de porter un juge­ment. Elle occupe aujourd’hui une formi­dable posi­tion de pouvoir. Je pense qu’elle fait un super boulot et qu’elle chan­gera des choses l’année prochaine. Ça restera comme ça si on continue à moins exposer les matches fémi­nins. Il faut donner les mêmes oppor­tu­nités aux deux genres. Tant qu’on continue à nous traiter comme de la seconde classe, ça restera de la seconde classe. On parle de la longueur des matches, peut‐être faudrait‐il que tout le monde joue au meilleur des trois sets ?… En tout cas, il faut bien sûr qu’il y ait plus de matches fémi­nins le soir, et je suis sûr qu’Amélie modi­fiera quelque chose en 2023. Je la connais, c’est une gagnante. »