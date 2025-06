À l’instar des fans de la petite balle jaune, Angelo Binaghi a assisté à la finale oppo­sant Jannik Sinner à Carlos Alcaraz. Invité à s’ex­primer sur le match, dans les colonnes du Corriere della Sera, le président de la fédé­ra­tion italienne à louer la qualité de cette rencontre au sommet, tout en esti­mant que son compa­triote aura plus de chances de triom­pher l’année prochaine, sans sa suspension.

« À Paris, nous avons gagné les deux finales les plus humaines et perdu celle entre extra­ter­restres : Sinner et Alcaraz ont apporté de la vitesse, des solu­tions et un rythme jamais vu aupa­ra­vant. On se serait cru devant un jeu vidéo, dans la tanière des loups. Attendons l’année prochaine, quand Jannik pourra jouer à Paris sans les entraves et les arrêts de ces derniers mois ».