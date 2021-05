L’icône suédoise a toujours le droit à ses entre­tiens avant un Roland‐Garros.

Toujours aussi précieux, les décla­ra­tion de Björn confir­me­ment qu’il aime le tennis comme personne.

C’est lui qui a permis à la petite balle jaune de venir dans nos foyers.

Il y a un joueur qu’il apprécie beau­coup sur le circuit et qu’il aurait aimé rencon­trer comme il l’a confié à Web of Tennis : « J’aurais aimé joué contre Rafa Nadal à Roland Garros. Il est le meilleur de tous les temps sur terre battue, et mon plus grand souhait aurait été le jouer une fois au moment où j’étais à ma meilleure forme. Cela aurait été un rêve pour moi. Je suis sûr qu’il m’au­rait battu, mais cela aurait été aussi un défi dans ma vie. »