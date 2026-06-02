Blessé au poignet droit depuis le tournoi de Barcelone mi‐avril, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros et a déjà offi­cia­lisé son forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet) depuis quelques semaines.

L’Espagnol a néan­moins retrouvé les courts d’entraînement. Il a partagé des images d’une séance où on le voit frapper quelques balles de la main gauche, avec une prise très haute, signe d’une reprise encore adaptée à sa situa­tion physique.

Things we love to see 🙂‍↕️@carlosalcaraz conti­nues reco­very from his wrist injury



🎥 carli­to­sal­ca­razz on Instagram pic.twitter.com/7xoD46qvvW — Tennis TV (@TennisTV) June 1, 2026

Le quadruple lauréat en Grand Chelem a visi­ble­ment activé le “Rafa mode”.