Blessé au poignet droit depuis le tournoi de Barcelone mi‐avril, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros et a déjà officialisé son forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet) depuis quelques semaines.
L’Espagnol a néanmoins retrouvé les courts d’entraînement. Il a partagé des images d’une séance où on le voit frapper quelques balles de la main gauche, avec une prise très haute, signe d’une reprise encore adaptée à sa situation physique.
Things we love to see 🙂↕️@carlosalcaraz continues recovery from his wrist injury— Tennis TV (@TennisTV) June 1, 2026
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Le quadruple lauréat en Grand Chelem a visiblement activé le “Rafa mode”.
Publié le mardi 2 juin 2026 à 10:58