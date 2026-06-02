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Blessé et déjà forfait pour Wimbledon, Alcaraz se met en mode Nadal !

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet droit depuis le tournoi de Barcelone mi‐avril, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros et a déjà offi­cia­lisé son forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet) depuis quelques semaines. 

L’Espagnol a néan­moins retrouvé les courts d’entraînement. Il a partagé des images d’une séance où on le voit frapper quelques balles de la main gauche, avec une prise très haute, signe d’une reprise encore adaptée à sa situa­tion physique.

Le quadruple lauréat en Grand Chelem a visi­ble­ment activé le “Rafa mode”.

Publié le mardi 2 juin 2026 à 10:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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