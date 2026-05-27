Alors qu’il réalisait une saison sur terre battue particulièrement prometteuse, avec notamment un huitième de finale à Monte‐Carlo et une demie à Madrid, Alexander Blockx a été contraint de déclarer forfait avant son deuxième tour de Roland‐Garros face à Alex de Minaur.
Le Belge de 21 ans s’est tordu la cheville en prenant appui sur les bâches en fond de court utilisées en cas de pluie, lors d’un entraînement mardi avec le Brésilien Joao Fonseca, au centre d’entrainement de Jean Bouin.
Très frustré, le 37e joueur mondial a d’abord laissé éclater son agacement dans une story Instagram au ton ironique : « J’ai malheureusement entendu un craquement au niveau de ma cheville à cause des bâches du fond de court ‘absolument indispensables’. Voilà pourquoi j’ai dû déclarer forfait avant le match de demain, que j’avais très hâte de disputer. Il y a beaucoup de frustration, mais passons à autre chose. »
Le message a ensuite été supprimé puis remplacé par une version nettement plus mesurée, sans référence directe aux installations :
« Malheureusement, lors de l’entraînement d’aujourd’hui (mardi), j’ai entendu un craquement au niveau de ma cheville au moment où je me la suis foulée, c’est pourquoi j’ai dû déclarer forfait pour le match de mercredi, que j’attendais avec impatience. C’est très frustrant, mais il faut aller de l’avant. »
Tremendo esto de Blockx 😱— José Morón (@jmgmoron) May 27, 2026
El belga puso en sus redes que se lesionó por culpa de las lonas que hay en los fondos de las pistas. Se dobló el tobillo en un entrenamiento.
Tuvo que editar la publicación para eliminar esa parte 🙄
Se ve que alguien le dio un “toque” para que no… https://t.co/PbjkRTlG5T pic.twitter.com/wridWpojEK
Quoi qu’il en soit le message est passé…
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 10:21