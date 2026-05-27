Alors qu’il réali­sait une saison sur terre battue parti­cu­liè­re­ment promet­teuse, avec notam­ment un huitième de finale à Monte‐Carlo et une demie à Madrid, Alexander Blockx a été contraint de déclarer forfait avant son deuxième tour de Roland‐Garros face à Alex de Minaur.

Le Belge de 21 ans s’est tordu la cheville en prenant appui sur les bâches en fond de court utili­sées en cas de pluie, lors d’un entraî­ne­ment mardi avec le Brésilien Joao Fonseca, au centre d’entrainement de Jean Bouin.

Très frustré, le 37e joueur mondial a d’abord laissé éclater son agace­ment dans une story Instagram au ton ironique : « J’ai malheu­reu­se­ment entendu un craque­ment au niveau de ma cheville à cause des bâches du fond de court ‘abso­lu­ment indis­pen­sables’. Voilà pour­quoi j’ai dû déclarer forfait avant le match de demain, que j’avais très hâte de disputer. Il y a beau­coup de frus­tra­tion, mais passons à autre chose. »

Le message a ensuite été supprimé puis remplacé par une version nette­ment plus mesurée, sans réfé­rence directe aux installations :

« Malheureusement, lors de l’en­traî­ne­ment d’au­jourd’hui (mardi), j’ai entendu un craque­ment au niveau de ma cheville au moment où je me la suis foulée, c’est pour­quoi j’ai dû déclarer forfait pour le match de mercredi, que j’at­ten­dais avec impa­tience. C’est très frus­trant, mais il faut aller de l’avant. »

Tremendo esto de Blockx 😱



El belga puso en sus redes que se lesionó por culpa de las lonas que hay en los fondos de las pistas. Se dobló el tobillo en un entre­na­miento.



Tuvo que editar la publi­ca­ción para eliminar esa parte 🙄



Se ve que alguien le dio un “toque” para que no… https://t.co/PbjkRTlG5T pic.twitter.com/wridWpojEK — José Morón (@jmgmoron) May 27, 2026

Quoi qu’il en soit le message est passé…