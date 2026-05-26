Accueil Roland Garros

Alexander Blockx déclare forfait à cause d’une bâche !

Par
Laurent Trupiano
-
87
Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 08/04/2026 - Valentin Vacherot - Monaco

L’information nous est parvenue par un confrère belge, Alexander Blockx ne pourra défendre ses chances demain face à Alex de Minaur victime de sa cheville qui a tourné alors qu’il tapait la balle avec le Brésilien Joao Fonseca centre d’en­trai­ne­ment siuié à Jean Bouin. 

Il est vrai que les courts sur ce site n’ont pas vrai­ment les mêmes dimen­sions que ceux du stade et sa cheville s’est retournée alors qu’il a pris appui sur les bâches de fond de courts utili­sées en cas de pluie. 

C’est vria­ment rageant pour cet espoir âgé de 21 ans qui a réalisé une très belle saison. 

Cet évène­ment rappelle la chute de son compa­triote David Goffin en 2017 sur le Suzanne Lenglen.

Publié le mardi 26 mai 2026 à 18:07

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥