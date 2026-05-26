L’information nous est parvenue par un confrère belge, Alexander Blockx ne pourra défendre ses chances demain face à Alex de Minaur victime de sa cheville qui a tourné alors qu’il tapait la balle avec le Brésilien Joao Fonseca centre d’entrainement siuié à Jean Bouin.
Il est vrai que les courts sur ce site n’ont pas vraiment les mêmes dimensions que ceux du stade et sa cheville s’est retournée alors qu’il a pris appui sur les bâches de fond de courts utilisées en cas de pluie.
C’est vriament rageant pour cet espoir âgé de 21 ans qui a réalisé une très belle saison.
Cet évènement rappelle la chute de son compatriote David Goffin en 2017 sur le Suzanne Lenglen.
Publié le mardi 26 mai 2026 à 18:07