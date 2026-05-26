L’information nous est parvenue par un confrère belge, Alexander Blockx ne pourra défendre ses chances demain face à Alex de Minaur victime de sa cheville qui a tourné alors qu’il tapait la balle avec le Brésilien Joao Fonseca centre d’en­trai­ne­ment siuié à Jean Bouin.

Il est vrai que les courts sur ce site n’ont pas vrai­ment les mêmes dimen­sions que ceux du stade et sa cheville s’est retournée alors qu’il a pris appui sur les bâches de fond de courts utili­sées en cas de pluie.

C’est vria­ment rageant pour cet espoir âgé de 21 ans qui a réalisé une très belle saison.

Cet évène­ment rappelle la chute de son compa­triote David Goffin en 2017 sur le Suzanne Lenglen.