Il existe une première à tout. Mais Loïs Boisson enchaîne les exploits dans le cadre de sa première parti­ci­pa­tion au tableau prin­cipal de Roland‐Garros.

Après avoir déchaîné les passions avec un duel franco‐français lors du troi­sième tour face à Elsa Jacquemot dont elle est ressortie victo­rieuse, la joueuse Tricolore enre­gistre désor­mais la plus belle victoire de sa carrière, en élimi­nant la numéro 3 mondiale Jessica Pegula, en trois sets (3−6, 6–4, 6–4), sur le Philippe‐Chatrier.

LOÏS BOISSON ! L’histoire de Roland‐Garros 2025 !



Mythique !pic.twitter.com/HuKOKZyCIZ — Tennis Legend (@TennisLegende) June 2, 2025

Celle qui s’était rompue le liga­ment croisé un an aupa­ra­vant, compro­met­tant sa parti­ci­pa­tion au Grand Chelem Français, rallie désor­mais les quarts de finale, à seule­ment 22 ans.

Malgré son clas­se­ment (361e mondiale), la seule Française encore en lice en huitièmes de finale et désor­mais en quarts, a montré toute sa palette contre l’Américaine, entre varia­tions, puis­sance, effets et amor­ties ; un spec­tacle digne du plus haut niveau sur terre battue.

Grâce à cette victoire réfé­rence, la joueuse Française grim­pera ardem­ment dans le clas­se­ment, aux alen­tours de la 120e place mondiale. Elle affron­tera la prodige Mirra Andreeva pour une place dans le dernier carré et peut conti­nuer de rêver !