Qualifié pour la deuxième fois de carrière au deuxième tour de Roland Garros après 2017, le Français Benjamin Bonzi (225e) était évidemment fier de revenir à ce stade après être sorti des qualifications : « C’est vraiment une bonne performance de revenir au deuxième tour une seconde fois, je suis très heureux et j’espère faire du mieux possible au prochain tour (ndlr : face à Jannik Sinner) même si je sais que je serais l’outsider », a déclaré le Nîmois avant de revenir sur les conditions du tournoi.

« Ce n’est pas évident, les températures sont basses, il y a beaucoup de vent. Dès qu’on commence à transpirer, on prend de l’air, on a d’ailleurs joué une partie du match sous la pluie, la raquette et le grip sont mouillés, les balles sont très lourdes… Il faut juste prendre sur soi et faire du mieux qu’on peut. L’essentiel c’est de jouer », a déclaré un Benjamin Bonzi très calme et en contrôle malgré les différentes restrictions.