Après son élimi­na­tion contre Jannik Sinner en demi‐finale, Novak Djokovic a lâché une petite bombe en confé­rence de presse. Il décla­rait avoir peut‐être « joué [son] dernier match à Roland‐Garros ».

Une sortie fracas­sante, mais plutôt logique pour son ancien entraî­neur Boris Becker (2014−2016). Sur le plateau de TNT Sports, l’an­cien numéro un mondial estime que ça pour­rait lui permettre de préserver son capital physique, pour d’autres Grand Chelem où il aura plus de chances de triompher.

« En y pensant, j’ai à nouveau la chair de poule, comme hier soir. Il fallait s’y attendre tôt ou tard. Il a 38 ans. Son année a été moyenne. La demi‐finale de Melbourne était bonne. La finale de Miami était géniale. Mais sur la terre battue, à part Genève, il n’a pas été à la hauteur. Et il doit se poser la ques­tion : s’il ne gagne pas assez, pour­quoi conti­nuer à jouer ? Je veux dire qu’il veut gagner 25 tour­nois majeurs. C’est son objectif. Je pense qu’il est bon sur le gazon. C’est plus facile pour lui sur le gazon que sur la terre battue. Et avec les perfor­mances qu’il a réali­sées cette semaine, pour­quoi pas ? Mais dans un an, qui sait si on le reverra à Roland‐Garros ? »