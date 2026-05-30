Battu en cinq sets par Joao Fonseca au troisième tour de Roland‐Garros, après avoir pourtant mené deux manches à zéro (4−6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5), Novak Djokovic a néanmoins tiré de précieux enseignements de cette rencontre. C’est en tout cas l’avis de Boris Becker, désormais consultant pour TNT Sports.
« Une incroyable démonstration d’esprit combatif de la part de Novak, à 39 ans, face à un challenger de 20 ans son cadet. Joao est un excellent joueur et a aussi une belle personnalité. Il a fait preuve de respect envers Novak. On va encore beaucoup entendre parler de lui. Novak, lui, ne savait pas avant le tournoi s’il était en forme pour disputer des matchs. Avec ce match, on sait qu’il l’est. Wimbledon n’est pas aussi exigeant physiquement. C’est son prochain grand objectif et, après ses performances de cette semaine, il a toutes les chances de remporter le titre là‐bas », a estimé l’ancien numéro 1 mondial, qui a entraîné le Serbe entre 2014 et 2016.
Toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, à tout juste 39 ans, Nole a désormais un mois pour préparer au mieux Wimbledon (29 juin au 12 juillet), où Carlos Alcaraz sera notamment absent.
Publié le samedi 30 mai 2026 à 11:20