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Boris Becker, après la défaite de Djokovic contre Fonseca : « Novak a un prochain grand objectif et il a toutes ses chances de remporter Wimbledon »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu en cinq sets par Joao Fonseca au troi­sième tour de Roland‐Garros, après avoir pour­tant mené deux manches à zéro (4−6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5), Novak Djokovic a néan­moins tiré de précieux ensei­gne­ments de cette rencontre. C’est en tout cas l’avis de Boris Becker, désor­mais consul­tant pour TNT Sports.

« Une incroyable démons­tra­tion d’es­prit combatif de la part de Novak, à 39 ans, face à un chal­lenger de 20 ans son cadet. Joao est un excellent joueur et a aussi une belle person­na­lité. Il a fait preuve de respect envers Novak. On va encore beau­coup entendre parler de lui. Novak, lui, ne savait pas avant le tournoi s’il était en forme pour disputer des matchs. Avec ce match, on sait qu’il l’est. Wimbledon n’est pas aussi exigeant physi­que­ment. C’est son prochain grand objectif et, après ses perfor­mances de cette semaine, il a toutes les chances de remporter le titre là‐bas », a estimé l’an­cien numéro 1 mondial, qui a entraîné le Serbe entre 2014 et 2016. 

Toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, à tout juste 39 ans, Nole a désor­mais un mois pour préparer au mieux Wimbledon (29 juin au 12 juillet), où Carlos Alcaraz sera notam­ment absent. 

Publié le samedi 30 mai 2026 à 11:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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