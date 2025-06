C’est l’une des grosses affiches de la quin­zaine. Novak Djokovic et Alexander Zverev s’af­fron­te­ront en quarts de finale de Roland‐Garros. Une rencontre à suivre en session de nuit ce mercredi.

Consultant pour Eurosport, Boris Becker a donné son verdict en plateau, pour ce duel au sommet. Si « Boum‐Boum » n’en­terre pas son ancien poulain, son compa­triote fera la diffé­rence grâce à sa condi­tion physique, selon lui.

« Il ne joue au tennis que pour gagner des tour­nois du Grand Chelem. Le chiffre magique de 25 est bien sûr en jeu. Et c’est pour­quoi il est toujours le plus dange­reux en Grand Chelem. Sascha Zverev est peut‐être le joueur le plus fort physi­que­ment du circuit. Il aime les longs matches, il aime les défis. Maintenant, je dois dire que Roland‐Garros est très physique. Tu dois donc parfois vrai­ment aller jusqu’à tes limites physiques, pendant trois ou quatre heures. Et là, il a des avan­tages sur Djokovic, ce qui sera décisif à la fin. Je le verrais bien prendre le dessus car il est le plus jeune, il est le joueur le plus en forme. Bien sûr, tu as aussi besoin de force mentale dans le cinquième set. Mais tu as besoin de beau­coup d’air et de jambes fraîches. Il aime jouer contre Djokovic, il l’a d’ailleurs souvent battu. La dernière fois, c’était à l’Open d’Australie. Mais à cause d’une bles­sure. Sur le papier, Sascha est peut‐être le petit favori. Mais oui, tous les matchs doivent d’abord être joués. Et Djokovic aura aussi son mot à dire. »