Dans une interview donnée en compagnie de Mats Wilander, Simon Halep et Tommy Haas pour le compte d’Eurosport, l’ex-champion allemand est encore revenu sur le choix de Roland-Garros expliquant que cela avait tout remise en cause et que cela était un vrai problème concernant la Laver Cup. « Je pense que Rafa, Novak veulent jouer avec Roger Federer même si pour l’instant ils expliquent qu’ils iront à Roland-Garros. En fait, chaque grand tournoi a l’espoir de rejouer à un moment. De ce fait, chacun agit dans son propre intérêt. Après pour revenir à Rafa, il est évident au final qu’entre la Laver cup et Roland-Garros, son choix se porterait sur la terre battue, mais cette situation serait vraiment le pire qui pourrait nous arriver. »

Si on suit le raisonnement de Boris, la seul façon d’y remédier est bien de reculer Roland-Garros d’une semaine, une option qui est dans les tuyaux mais qui n’a pas encore été validée officiellement.