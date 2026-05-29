Sacré cette saison à Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid, Rome, et porté par une série impres­sion­nante de 30 victoires consé­cu­tives, Jannik Sinner semblait intou­chable avant ce Roland‐Garros. Immense favori du tournoi en l’absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial a pour­tant sombré dès le deuxième tour.

Programmé en première rota­tion sur le court Philippe‐Chatrier jeudi, à midi, face à l’Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e mondial), l’Italien menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de s’effondrer physi­que­ment, et de fina­le­ment s’incliner 3–6, 2–6, 7–5, 6–1, 6–1.

Au micro de TNT Sports, la légende Boris Becker a donné son senti­ment sur cette élimi­na­tion surprise de Jannik Sinner.

« Il suffit de faire le calcul : Jannik est constam­ment sur la route depuis début mars. Il a joué en Californie, en Floride, à Monte‐Carlo, à Madrid et à Rome, et n’a cessé de gagner. Mais à un moment donné, ce gars‐là est tout simple­ment à bout de forces. C’est un être humain et il a juste eu une mauvaise journée… Il était tout simple­ment à plat. C’était un match de trop. Ça peut arriver à n’importe qui. Ces dernières semaines, il jouait comme s’il venait d’une autre planète, toujours à fond, toujours obligé de répondre aux ques­tions de tout le monde – et puis le ce match était tout simple­ment un de trop. Pour moi, ce n’est pas forcé­ment physique, ça peut être être mental. Nous ne savons pas ce qui se passe en lui. Quelle pres­sion s’impose-t-il ? Il a dit qu’il avait mal dormi. Quand on réflé­chit trop et qu’on est nerveux, c’est diffi­cile de trouver le sommeil. »