Immense favori à Roland‐Garros, en l’absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner va faire son entrée en lice ce mardi soir face à l’invité français Clément Tabur (171e mondial).
En attendant, Boris Becker a analysé au micro d’Eurosport la nouvelle arme fatale du numéro 1 mondial, vainqueur de ses 29 derniers matchs.
« L’année dernière, surtout en finale de l’US Open, son service était un point faible. Aujourd’hui, c’est devenu un atout. Si l’on regarde les statistiques, c’est le meilleur serveur au monde. C’est un énorme avantage, car cela lui permet de remporter rapidement ses jeux de service et d’économiser son énergie. Il s’est beaucoup amélioré dans ce domaine. »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 16:02