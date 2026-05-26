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Boris Becker : « Jannik Sinner avait un point faible l’an dernier et il est devenu le meilleur joueur du monde dans ce domaine »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

Immense favori à Roland‐Garros, en l’ab­sence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner va faire son entrée en lice ce mardi soir face à l’in­vité fran­çais Clément Tabur (171e mondial). 

En atten­dant, Boris Becker a analysé au micro d’Eurosport la nouvelle arme fatale du numéro 1 mondial, vain­queur de ses 29 derniers matchs. 

« L’année dernière, surtout en finale de l’US Open, son service était un point faible. Aujourd’hui, c’est devenu un atout. Si l’on regarde les statis­tiques, c’est le meilleur serveur au monde. C’est un énorme avan­tage, car cela lui permet de remporter rapi­de­ment ses jeux de service et d’économiser son énergie. Il s’est beau­coup amélioré dans ce domaine. »

Publié le mardi 26 mai 2026 à 16:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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