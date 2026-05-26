Immense favori à Roland‐Garros, en l’ab­sence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner va faire son entrée en lice ce mardi soir face à l’in­vité fran­çais Clément Tabur (171e mondial).

En atten­dant, Boris Becker a analysé au micro d’Eurosport la nouvelle arme fatale du numéro 1 mondial, vain­queur de ses 29 derniers matchs.

« L’année dernière, surtout en finale de l’US Open, son service était un point faible. Aujourd’hui, c’est devenu un atout. Si l’on regarde les statis­tiques, c’est le meilleur serveur au monde. C’est un énorme avan­tage, car cela lui permet de remporter rapi­de­ment ses jeux de service et d’économiser son énergie. Il s’est beau­coup amélioré dans ce domaine. »