Toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem, à 29 ans, Alexander Zverev sait qu’il a un énorme coup à jouer à Roland‐Garros, où les élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic se sont ajou­tées au forfait du double tenant du titre, Carlos Alcaraz.

Consultant pour TNT Sports, Boris Becker a été plei­ne­ment convaincue par la pres­ta­tion de son compa­triote contre Rafael Jodar en quarts de finale (7−6 [3], 6–1, 6–3).

« Je l’ai rare­ment vu aussi bien jouer. Franchement, c’était du tennis de très haut niveau, surtout dans les deux derniers sets. Il a connu telle­ment de situa­tions comme joueur de tennis main­te­nant qu’il a fini par apprendre. Il sait qu’il ne doit pas perdre son équi­libre et son sang‐froid. Peut‐être que, parfois, la balle aura un faux rebond ou son adver­saire aura de la chance mais, pour l’ins­tant, je trouve qu’il est très centré sur lui‐même. Il ne devrait pas y avoir de problème de ce genre. En fait, j’ai l’im­pres­sion qu’il avait envie de montrer à son adver­saire, mais aussi à tout le reste du circuit, à quel point il est vrai­ment fort », a souligné la légende allemande.

Impropio ver a Sabalenka con este tipo de acti­tudes en medio de la pista cuando las cosas se ponen cuesta arriba.



Desde el 6–3 4–1 y saque solo ha ganado UN juego.



Discutiendo con su box, críticas y gritos.



El 0–6 reci­bido al final casi ni se entiende. https://t.co/oY71azGXyi — José Morón (@jmgmoron) June 3, 2026

Zverev tentera de se quali­fier pour sa quatrième finale en Grand Chelem face au Tchèque Jakub Mensik, parti­cu­liè­re­ment impres­sion­nant lors de sa victoire contre Joao Fonseca.