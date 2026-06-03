Toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem, à 29 ans, Alexander Zverev sait qu’il a un énorme coup à jouer à Roland‐Garros, où les éliminations précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic se sont ajoutées au forfait du double tenant du titre, Carlos Alcaraz.
Consultant pour TNT Sports, Boris Becker a été pleinement convaincue par la prestation de son compatriote contre Rafael Jodar en quarts de finale (7−6 [3], 6–1, 6–3).
« Je l’ai rarement vu aussi bien jouer. Franchement, c’était du tennis de très haut niveau, surtout dans les deux derniers sets. Il a connu tellement de situations comme joueur de tennis maintenant qu’il a fini par apprendre. Il sait qu’il ne doit pas perdre son équilibre et son sang‐froid. Peut‐être que, parfois, la balle aura un faux rebond ou son adversaire aura de la chance mais, pour l’instant, je trouve qu’il est très centré sur lui‐même. Il ne devrait pas y avoir de problème de ce genre. En fait, j’ai l’impression qu’il avait envie de montrer à son adversaire, mais aussi à tout le reste du circuit, à quel point il est vraiment fort », a souligné la légende allemande.
Impropio ver a Sabalenka con este tipo de actitudes en medio de la pista cuando las cosas se ponen cuesta arriba.— José Morón (@jmgmoron) June 3, 2026
Desde el 6–3 4–1 y saque solo ha ganado UN juego.
Discutiendo con su box, críticas y gritos.
El 0–6 recibido al final casi ni se entiende. https://t.co/oY71azGXyi
Zverev tentera de se qualifier pour sa quatrième finale en Grand Chelem face au Tchèque Jakub Mensik, particulièrement impressionnant lors de sa victoire contre Joao Fonseca.
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 18:04