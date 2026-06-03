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Boris Becker sur Alexander Zverev : « Je l’ai rare­ment vu comme ça. J’ai l’im­pres­sion qu’il avait envie de montrer à son adver­saire, mais aussi à tout le reste du circuit, à quel point il est vrai­ment fort »

Par
Baptiste Mulatier
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Toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem, à 29 ans, Alexander Zverev sait qu’il a un énorme coup à jouer à Roland‐Garros, où les élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic se sont ajou­tées au forfait du double tenant du titre, Carlos Alcaraz. 

Consultant pour TNT Sports, Boris Becker a été plei­ne­ment convaincue par la pres­ta­tion de son compa­triote contre Rafael Jodar en quarts de finale (7−6 [3], 6–1, 6–3).

« Je l’ai rare­ment vu aussi bien jouer. Franchement, c’était du tennis de très haut niveau, surtout dans les deux derniers sets. Il a connu telle­ment de situa­tions comme joueur de tennis main­te­nant qu’il a fini par apprendre. Il sait qu’il ne doit pas perdre son équi­libre et son sang‐froid. Peut‐être que, parfois, la balle aura un faux rebond ou son adver­saire aura de la chance mais, pour l’ins­tant, je trouve qu’il est très centré sur lui‐même. Il ne devrait pas y avoir de problème de ce genre. En fait, j’ai l’im­pres­sion qu’il avait envie de montrer à son adver­saire, mais aussi à tout le reste du circuit, à quel point il est vrai­ment fort », a souligné la légende allemande. 

Zverev tentera de se quali­fier pour sa quatrième finale en Grand Chelem face au Tchèque Jakub Mensik, parti­cu­liè­re­ment impres­sion­nant lors de sa victoire contre Joao Fonseca.

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 18:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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