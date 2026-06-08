Même s’il n’était pas le dernier allemand à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem puisque cette place appartenait à Michael Stich, vainqueur à Wimbledon en 1991, Boris Becker est bien le premier à s’être exprimé sur le succès de Zverev.
« Il méritait ce titre. S’il y a bien un joueur au classement mondial qui le mérite, après toutes ces années de travail, de désespoir et de déception, c’est lui, et plus que jamais. Je suis très fier de lui. Sa manière d’y parvenir est exceptionnelle : à force de lutte. Il vit désormais ses plus beaux moments sur les courts. Il subissait une forte pression et se sentait souvent perdu jusqu’à présent. Il a changé cela aujourd’hui. Il a pris un nouveau départ. C’est un champion du Grand Chelem. Il l’a prouvé. Je lui voue une immense admiration. Il fait désormais partie d’un club très sélect, et c’est une sensation formidable. C’est un moment historique pour lui. Le meilleur a gagné, celui qui a dominé Roland‐Garros pendant des années »
Publié le lundi 8 juin 2026 à 10:09