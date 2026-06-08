Même s’il n’était pas le dernier alle­mand à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem puisque cette place appar­te­nait à Michael Stich, vain­queur à Wimbledon en 1991, Boris Becker est bien le premier à s’être exprimé sur le succès de Zverev.

« Il méri­tait ce titre. S’il y a bien un joueur au clas­se­ment mondial qui le mérite, après toutes ces années de travail, de déses­poir et de décep­tion, c’est lui, et plus que jamais. Je suis très fier de lui. Sa manière d’y parvenir est excep­tion­nelle : à force de lutte. Il vit désor­mais ses plus beaux moments sur les courts. Il subis­sait une forte pres­sion et se sentait souvent perdu jusqu’à présent. Il a changé cela aujourd’hui. Il a pris un nouveau départ. C’est un cham­pion du Grand Chelem. Il l’a prouvé. Je lui voue une immense admi­ra­tion. Il fait désor­mais partie d’un club très sélect, et c’est une sensa­tion formi­dable. C’est un moment histo­rique pour lui. Le meilleur a gagné, celui qui a dominé Roland‐Garros pendant des années »