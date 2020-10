Depuis presque un an, Gil Reyes, le préparateur physique mais aussi mental qui avait permis à André Agassi de réussir un comme-back prodigieux s’occupe d’Eugénie Bouchard.

Cela porte ses fruits sur ce Roland-Garros où la Canadienne qui a bénéficié d’une invitation a passé deux tours.

Interrogée sur le rôle de Gil Reyes, Eugénie est tombé sous le charme, voir un peu plus : « C’est peut-être la personne que je préfère sur Terre, sur cette planète j’entends. Les mots ne suffisent pas à le décrire, car c’est en le connaissant qu’on l’apprécie. J’aime quand il m’aide, je le connais depuis à peu près 10 ans. Je me suis engagée à travailler avec lui en octobre dernier. On passe beaucoup de temps ensemble, il croit tellement en moi que cela me permet de croire en moi-même. »