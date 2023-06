En confé­rence de presse après sa victoire contre Olivieri (6−4, 6–1, 6–3), Holger Rune a révélé à quel point il aimait dormir, le sommeil consti­tuant selon lui le meilleur moyen de récupérer.

« Je dors beau­coup. J’adore ça. Je dors proba­ble­ment entre 9 et 13 heures si je peux. C’est beau­coup. J’aime vrai­ment ça. Je pense que c’est la meilleure récu­pé­ra­tion possible. Je pense que les muscles se détendent. Tout se détend quand on dort », a expliqué le 6e mondial.

La décla­ra­tion a fait réagir Eugenie Bouchard dans sa story Instagram.

« J’ai enfin trouvé quel­qu’un d’aussi obsédé par le sommeil que moi ! », a écrit la Canadienne.

Pour rappel, Holger Rune affron­tera en huitièmes de finale lundi Francisco Cerundolo, tombeur de Taylor Fritz.