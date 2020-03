Lors l’annonce du report de Roland-Garros, les joueurs qui n’ont pas été tous avertis ont donc gesticulé sur les réseaux sociaux, la palme revenant à Vasek Pospisil. Après cette colère que certains jugeront logique et donc un peu « too much » quand on connaît les égos de certains champions, il est temps de comprendre ce qu’il peut se passer.

Le conseil des joueurs devra valider la décision de Roland-Garros sachant que leur pouvoir de nuisance, celui de l’ATP, existe réellement. Les joueurs possèdent deux armes majeurs : ne pas distribuer de points sur le tournoi ou alors boycotter le tournoi. Quand on sait que le prize money des tournois du Grand Chelem représente près de 40 % à 60 % de leurs revenus sur une année, on se dit que la colère va vite s’étouffer.