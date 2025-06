Il a été une des très belles histoires, avec la Française Loïs Boisson. Son aver­sion pour l’ocre n’est pas un secret, mais Alexander Bublik s’est pour­tant hissé en quart de finale de Roland‐Garros, avec une lourde défaite contre Jannik Sinner (6−1, 7–5, 6–0).

Au micro de First & Red, le Kazakh est revenu sur cet épisode. Pour le 43e joueur mondial, affronter le numéro un mondial est compa­rable à une oppo­si­tion contre le « Big Three ».

« C’est un autre niveau. Il n’y a même pas lieu d’en parler. Je n’ai pas joué contre Roger ou Rafa à leur apogée. J’ai joué quand Djokovic était numéro un mondial. C’est à peu près la même chose. Vous jouez en espé­rant ne pas prendre 6–0, ouais, mais il m’a mis 6–0. En gros, qu’est‐ce que tu vas faire ? Daniil est le seul de notre géné­ra­tion à avoir battu Djokovic en finale. C’est la seule fois de sa vie. Que pouvez‐vous faire ? Il est plus fort, plus rapide, plus intel­li­gent, plus stable, il fait tout mieux que vous. J’ai évidem­ment dans mon arsenal des coups qui peuvent le mettre mal à l’aise sur le terrain. Et j’ai été capable de le faire pendant un set, mais il faut le faire trois fois, et de préfé­rence d’af­filée, vous voyez ? Donc non, c’est une bonne expé­rience, qui m’ai­dera certai­ne­ment à trouver les clés pour des victoires simi­laires à l’avenir. Je ne retiens que du positif de ce tournoi, et du match contre Sinner en parti­cu­lier », a commenté le joueur de 28 ans, dans des propos relayés par Championat.