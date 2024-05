Alors que la présence de Rafael Nadal à Roland‐Garros se précise même si elle n’a pas encore été offi­ciel­le­ment confirmée, notre confrère Benoît Maylin, dans une nouvelle vidéo publiée pour l’émis­sion Sans Filet sur la chaîne Winamax, est persuadé que le cham­pion espa­gnol se présen­tera pour disputer très proba­ble­ment son dernier tournoi Porte d’Auteuil.

🇪🇸 « Je vous l’af­firme, Nadal n’est pas encore au musée. Il viendra à Paris ! »



« Viendra ou viendra pas ? Je parle bien sûr de Rafa à Roland‐Garros. C’est la ques­tion à 1 million depuis qu’il a laissé planer le doute après sa défaite à Rome contre Hurkcaz. Enfin défaite… une fessée plutôt. Et c’est vrai que ça ferait désordre de voir Nadal se faire humi­lier dès le premier dans son tournoi qu’il a gagné 14 fois et où seule­ment deux joueurs ont réussi à le battre. Soderling et deux fois Djokovic, soit trois défaites en 115 matchs. Surtout qu’au départ de cette quin­zaine au cours de laquelle il va fêter ses 38 ans, il ne sera pas protégé. Il peut tomber sur n’im­porte qui d’en­trée. Un Argentin en feu, Alcaraz, même Djokovic ! Mais ce genre de défi peut‐il le dissuader de venir ? Non, au contraire. Son défi c’était de se recons­truite suffi­sam­ment physi­que­ment pour pouvoir rejouer à un niveau digne. L’objectif est atteint ! Et surtout ne pas se blesser. C’est le cas. Et il sait que ceux qui seront sur sa route vont devoir affronter sa légende, son lift, la pres­sion, la peur, le public. Et il sait que personne n’est favori pour ce Roland‐Garros. Personne ! Je vous l’af­firme, il n’est pas encore au musée, Rafa viendra ! »