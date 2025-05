Proche de l’éli­mi­na­tion dans le cinquième set, à 5–4 sur le service de son adver­saire, Cameron Norrie est parvenu à inverser la tendance contre Daniil Medvedev, et s’im­poser en 3 h 52 de jeu (5−7, 3–6, 6–4, 6–1, 5–7).

En confé­rence de presse, le Britannique a rendu hommage à son adver­saire du jour.

« J’ai déjà eu des matchs horribles contre Daniil dans la façon dont on a joué, dans la façon dont les matchs ont commencé. Il est vrai­ment très diffi­cile comme adver­saire pour moi, en tout cas. Il ne vous lâche rien, ça n’est abso­lu­ment pas facile de gagner des points contre lui en Grand Chelem. Je sais qu’il n’aime pas la terre battue autant que les autres surfaces, mais il m’a quand même battu complè­te­ment à Rome il y a quelques jours et il a déjà gagné un Masters 1000 sur terre. Pour moi, en dehors d’Alcaraz, Sinner et Novak, c’est proba­ble­ment le quatrième joueur le plus diffi­cile à jouer. Il est dans les 11 ou 12 premiers mondiaux et le battre sur terre, jouer près de 4 heures contre lui, c’est très bon pour la confiance. L’intensité n’a pas baissé comme je pensais que ce serait le cas. Au quatrième set, on le voyait, mais j’ai réussi à le gérer ».