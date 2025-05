Passé proche de l’éli­mi­na­tion pour son entrée en lice face à Daniil Medvedev, et mené 5–4 sur le service de son adver­saire, dans le cinquième set, Cameron Norrie a fina­le­ment réussi à renverser le match, après 3 h 52 de jeu (7−5, 6–3, 4–6, 1–6, 7–5).

Questionné en inter­view sur le court, sur ses impres­sions, au moment de la balle de match, le Britannique a livré une réponse témoi­gnant de son accom­plis­se­ment du jour.

Norrie after beating Daniil Medvedev at Roland Garros



“What were you thin­king on match point?”



Cam : “Not a lot to be honest. 😂 Crazy match. He’s so tough to beat. I think I deserve a diploma for beating him. He’s gotten me the last 5 times” 😂 pic.twitter.com/35t8BlepLS