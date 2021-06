Le Britannique qui réalise une saison de « fou » sur l’ocre est remonté comme un coucou à l’idée de jouer Rafael Nadal. Au moins son discours ne manque pas d’am­bi­tion : « Si on regarde les statis­tiques, son record est abso­lu­ment impres­sion­nant. Cela ne change rien pour moi. C’est une occa­sion en or d’es­sayer de battre Nadal. Bien entendu, je serai l’out­sider, donc la pres­sion ne sera pas sur mes épaules. Je vais essayer de le déranger le plus possible, mais ce sera une formi­dable expé­rience de jouer contre lui. Ce qui est bon, c’est que j’ai joué contre lui à Barcelone sur terre battue, donc je connais son jeu. Je sais ce qu’il aime faire, je connais ses tendances concer­nant le service et la relance. Donc je sais que ce qui m’at­tend, ce sera loin d’être facile. Je vais essayer d’aller sur le court et de passer un bon moment, je n’ai rien à perdre »