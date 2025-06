Impuissant ce lundi face à Novak Djokovic en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Cameron Norrie a été inter­rogé en confé­rence de presse d’après match sur l’évo­lu­tion du jeu du Serbe. Et il a notam­ment tenu à insister sur le service.

« Je pense que personne ne parle vrai­ment de son premier service. Personnellement, je me dis : ‘OK, je veux que les échanges soient longs et que je joue mon jeu’. Soudain, il casse le rythme en servant bien. Il enchaîne les jeux de service très rapi­de­ment, donc pour moi, c’est vrai­ment impres­sion­nant sa façon de servir. Je pense que c’est là qu’il a beau­coup progressé. Je ne l’ai évidem­ment pas joué quand il était un peu plus jeune, mais j’ai eu l’oc­ca­sion de jouer contre lui plusieurs fois et c’est incroyable sa préci­sion au service. Oui, il m’a fait surjouer à plusieurs reprises. Oui, il est incroyable pour gérer le timing du match et la dyna­mique du match. C’était une bonne perfor­mance de sa part. J’étais un peu à plat par moments, et je pense que c’est ce qui a fait la diffé­rence. Mais je ne vois pas vrai­ment d’évo­lu­tion dans son jeu car il ne manque toujours rien. »