Placée au bord du court ce mardi soir à l’oc­ca­sion de la victoire écra­sante et épous­tou­flante de Carlos Alcaraz face à Tommy Paul en quarts de finale de Roland‐Garros, Camille Pin, ex‐61e mondiale et consul­tante pour Prime Video, a fait part d’une certaine stupé­fac­tion à propos de niveau de jeu proposé par le tenant du titre.

« Honnêtement, en bord terrain, c’était presque ridi­cule. J’étais avec Feliciano Lopez (qui travaille pour une chaîne espa­gnole, ndlr) et il me disait que Carlos était en train d’ac­quérir un niveau de jeu incroyable et s’il arrive à garder la même concen­tra­tion qu’au­jourd’hui (mardi), ça va être vrai­ment stra­to­sphé­rique ce qu’il va proposer tout au long de l’année. »