Lors de son discours après sa remontée excep­tion­nelle contre Jannik Sinner en finale de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz s’est direc­te­ment adressé à son adver­saire. Avec énor­mé­ment de respect.

Carlos Alcaraz had beau­tiful words for Jannik Sinner after beating him in the longest Roland Garros final in history



“I want to start with Jannik. It is amazing the level you have. Congratulations for an amazing two weeks. Amazing tour­na­ment. To you and your team, I know the… pic.twitter.com/4AdYlm6sl9