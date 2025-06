Gagner une deuxième finale consé­cu­tive à Roland‐Garros est une perfor­mance visi­ble­ment libé­ra­trice pour Carlos Alcaraz, qui se lâche un peu plus.

En confé­rence de presse, l’Espagnol a avoué avoir donné une immense frayeur à son grand‐père, alors mené deux sets à zéro. Mais le numéro 2 mondial l’a annoncé avec ses mots…

« Décrire ce qui s’est passé est vrai­ment diffi­cile, honnê­te­ment. Deux sets de retard contre le numéro 1, vu son niveau de jeu. J’y ai mis tout mon cœur et j’ai essayé de conti­nuer. Je n’ai jamais aban­donné. Je me suis battu, point après point. Au final, tout s’est joué avec mon cœur. J’ai joué avec les trois C de mon grand‐père (Cabeza, Corazon, Cojones). Mon grand‐père est fier. COJONES ! Après le match que j’ai joué, je pense pouvoir le dire. »