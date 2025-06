Carlos Alcaraz et Ben Shelton nous ont offert une magni­fique rencontre ce dimanche, en huitièmes de finale de Roland‐Garros.

Si c’est une nouvelle fois l’Espagnol qui s’est imposé en quatre sets (7–6(8), 6–3, 4–6, 6–4, après 3h20 de jeu) l’Américain a vrai­ment poussé le tenant du titre dans ses retran­che­ments à tel point que ce dernier a avoué après la rencontre qu’il avait dû maîtriser ses nerfs afin de ne pas exploser.

« On se respecte beau­coup à chaque fois qu’on joue, on essaie de divertir le public. On a tous les deux fait un match très complet. C’est génial d’avoir Ben (Shelton) sur le circuit, grâce à l’énergie qu’il dégage toujours sur le court. Mais c’était aussi un match très diffi­cile. Honnêtement, je me suis battu contre moi‐même aujourd’hui (dimanche), c’était vrai­ment mental. J’essayais de me calmer mais à certains moments, j’étais énervé, je m’en voulais. Je me parlais tout seul et je ne me disais pas des choses très sympas. Mais je n’ai pas laissé ces pensées néga­tives jouer contre moi. »