Vainqueur de Korda en livrant un très beau math, Carlos semble enfin apaisé et il a donc retrouvé le sourire et la confiance. Ce succès face à Korda le fait donc entrer dans une autre dynamique.

« Je me sens incroya­ble­ment bien. Je me sens bien en jouant sur ce terrain. Évidemment, j’ai de très bons souve­nirs en jouant ici. De grands matchs que j’ai déjà joués. Je me sens de mieux en mieux à chaque match que je joue. La foule était incroyable. Chaque jour, c’est encore mieux. C’est incroyable de jouer devant vous tous. J’ai hâte de jouer à nouveau la 2ème semaine à Paris. J’espère que je vais continuer »