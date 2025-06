L’Espagnol a eu un geste de grande classe quand il a redonné le point à son adver­saire en expli­quant qu’il avait relâché sa raquette. En confé­rence de presse, il a été bien sûr inter­rogé au sujet de ce fait de jeu.

« C’est vrai que j’aurais pu ne rien dire, mais je me serai senti coupable, honnê­te­ment, si je n’avais rien dit. En fait, il s’agit de la chose suivante : si je savais que j’avais fait quelque chose de mal, que j’avais eu un compor­te­ment illégal ou anormal, en fait, je me dis qu’il faut que je sois honnête avec moi‐même, avec Ben, avec tout le monde. C’est le sport ou c’est comme cela que cela devrait se passer, en tout cas. Il faut être juste avec son adver­saire, avec soi‐même. Donc, je l’ai dit parce que je savais que je n’avais pas frappé le point correc­te­ment et ce n’est pas auto­risé. C’est pour­quoi je l’ai dit. Au début du premier set, je crois, Ben a eu un autre événe­ment, il a servi et cela a accroché le filet ; cela n’a pas été signalé par l’arbitre. Il m’a proposé que l’on rejoue le point. Il s’agit d’être honnêtes et fair‐play l’un envers l’autre et le sport doit se passer comme cela. C’est souhaitable »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros