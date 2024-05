Depuis son quart de finale au Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz n’a plus fait son appa­ri­tion en compé­ti­tion offi­cielle. Le niveau de jeu auquel le Murcien va évoluer pendant cette quin­zaine à Roland‐Garros est donc un mystère.

Interrogé à ce sujet dans les colonnes d’Ubitennis, Alex Corretja ne se fait pas de souci pour le numéro trois mondial. Le double fina­liste Porte d’Auteuil en fait un grand favori, à condi­tion que son avant bras‐droit ne le gêne pas pendant la compétition.

« Si son bras ne lui fait pas mal, il sera prêt parce qu’à Paris, il retrou­vera toutes les bonnes sensa­tions qu’il n’a pas pu avoir en jouant pendant la saison sur terre battue. La première semaine peut‐être très impor­tante pour lui afin de retrouver la confiance, le rythme qu’il n’a pas trouvé dans des tour­nois comme Rome, Monte‐Carlo et Barcelone qu’il n’a pas joués. Il n’a joué que trois matches à Madrid et c’est dommage, car la saison sur terre battue est norma­le­ment très impor­tante pour lui. Mais il doit s’adapter à ce qu’il a et je pense qu’il est encore dans un processus d’évo­lu­tion et d’amé­lio­ra­tion. Il est encore très jeune, il a eu 21 ans il y a quelques jours et je suis sûr que s’il n’a pas de problèmes avec son bras, il sera l’un des prota­go­nistes les plus diffi­ciles à battre à Paris. »