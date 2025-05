Après sa victoire en quatre sets contre Marozsan au deuxième tour de Roland‐Garros ce mercredi, Carlos Alcaraz a réalisé l’un de ses rêves en inter­view d’après match.

En effet, le tenant du titre s’est essayé au mythique chant de suppor­ters fran­çais. Avant de se lancer, l’Espagnol a tout de même tenu à prévenir le public, histoire de ne pas se prendre de vent.

Carlos Alcaraz after beating Marozsan at Roland Garros :



"One thing I always wanted to do…."



