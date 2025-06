De passage en mixte après sa démons­tra­tion contre Tommy Paul en quarts de finale de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a évoqué sa passion pour le tennis. Le quadruple lauréat en Grand Chelem regarde beau­coup de matchs et notam­ment ceux de son rival, Jannik Sinner.

« J’adore regarder le tennis pendant mon temps libre pendant les tour­nois et Sinner est l’un des joueurs que j’aime voir jouer. Je ne regarde pas ses matchs avec un carnet pour noter des aspects de son jeu, je garde tout dans ma tête. »

Alcaraz : « Me encanta ver tenis en mis ratos libres durante los torneos y Sinner es uno de esos tenistas que me gusta ver. No veo sus partidos con una libreta para apun­tarme aspectos de su juego, me lo quedo todo en la cabeza »