Alors qu’il ne savait pas encore qui il allait devoir affronter en finale de Roland‐Garros entre Jannik Sinner et Novak Djokovic, lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire contre Lorenzo Musetti ce vendredi, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur sa préfé­rence. Et sa réponse est plutôt interessante.

« Ce que je préfère… (sourire). J’apprécie chaque fois que je joue contre eux, parce que j’aime cette bataille. Mais la plupart du temps, c’est juste pour souf­frir, parce qu’ils vous poussent à la limite. Mais ce que je préfère, comme je l’ai dit, c’est le retour d’in­for­ma­tion, sur la façon dont je peux m’amé­liorer, devenir un meilleur joueur. Je pense que c’est impor­tant, et c’est magni­fique, même si je gagne ou non, cela vous donne beau­coup de statis­tiques et vous donne un retour d’information. »