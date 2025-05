Impeccable ce lundi pour son entrée en lice sur cette édition 2025 de Roland‐Garros (6−3, 6–4, 6–2 face à Zeppieri), Carlos Alcaraz est évidem­ment revenu sur la céré­monie en l’hon­neur de Rafael Nadal à laquelle il a assisté avec son coach, Juan Carlos Ferrero, et sa famille.

Et visi­ble­ment, le tenant du titre était très ému.

« Rafa est mon idole depuis le début de ma carrière et de mon initia­tion au tennis. Pouvoir regarder son dernier match, ici, à Roland‐Garros et être là pour la céré­monie d’adieu, c’était une journée très spéciale pour tout le monde. Pour moi, c’était déjà un moment très spécial. J’ai été très ému hier en le voyant dire adieu. Toute sa manière de le faire, c’était très beau. J’ai aimé la manière dont Roland‐Garros a orga­nisé cette céré­monie pour lui. Tout était incroyable. Le Big 4 ensemble sur le Philippe Chatrier, c’était incroyable ! Un moment formi­dable et une bonne expé­rience pour moi : le dernier match avec lui sur le Philippe Chatrier (en double aux JO de Paris) puis de voir la céré­monie d’hier (dimanche). Donc j’étais avec lui d’une certaine manière sur ses derniers pas ici à Roland‐Garros. »