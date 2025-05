Dans une inter­view exclu­sive accordée au site de Roland‐Garros dans le cadre du lance­ment du tournoi (du 25 mai au 8 juin), Carlos Alcaraz est revenu sur son palmarès étour­dis­sant à seule­ment 22 ans, et notam­ment son accom­plis­se­ment dans le Grand Chelem Français.

L’occasion égale­ment de parler de ceux qui ont inspiré l’Espagnol depuis son plus jeune âge, à commencer par son coach lui‐même, Juan Carlos Ferrero.

Journaliste : « Une dernière ques­tion qui concerne votre coach, Juan Carlos Ferrero. Il a gagné Roland‐Garros alors que vous n’aviez que quelques semaines (en 2003). Avez‐vous regardé des images de sa victoire à Paris ? »

Carlos Alcaraz : « Oui, j’ai vu quelques photos, des vidéos et des high­lights de ses matchs aussi, mais pas tant que ça. D’après ce que j’ai entendu de la part d’autres joueurs, il était vrai­ment très fort, solide derrière sa ligne. Très fort en retour aussi, mais je crois que sa meilleure arme, c’était sa façon de se déplacer : il bougeait très bien, et je rêve parfois d’avoir le même jeu que lui. Je crois qu’il était un joueur plus complet que je ne le suis aujourd’hui. »