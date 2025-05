En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur son rafraî­chis­se­ment capil­laire entre ses deux premiers matchs.

« J’ai de la chance qu’il puisse venir ici à Paris pour assister à quelques‐uns de mes matchs. Il a apporté son maté­riel. Je pense que tout le monde a vu mes cheveux et ma barbe (en début de tournoi). Il fallait que je fasse quelque chose (souriant). Je sais que les gens ne sont pas habi­tués à me voir me faire couper les cheveux pendant les tour­nois, alors je pense que c’est pour ça que les gens étaient un peux surpris », a répondu le quadruple lauréat en Grand Chelem avec un grand sourire.