Alors que Rafael Nadal s’est entraîné ce samedi sur le court n°7 aux côtés de ses trois entraî­neurs, Francis Roig, Marc Lopez et Carlos Moya, ce dernier s’est arrêté devant la presse afin d’ana­lyser la finale de ce dimanche face à Casper Ruud. Un joueurr qu’il connaît très bien étant donné que le Norvégien est membre de la Rafa Nadal Académie depuis 2018.

« Chaque match que Rafa gagne ici est une trans­for­ma­tion en un nouveau joueur. Il est clair qu’il n’a pas joué son meilleur match ici, mais c’est Roland Garros et c’est Rafa Nadal. Nous nous atten­dons à un adver­saire diffi­cile, avec un type de tennis diffé­rent de celui qu’il a connu hier. Il est le joueur avec le meilleur jeu au sol du circuit. C’est le tennis le plus « terrien », c’est un type de jeu qui tend à dispa­raître depuis l’uni­fi­ca­tion des balles, des pistes, la même vitesse partout… Il y a des joueurs poly­va­lents et il est un peu en dehors de cela. Il a atteint la finale à Miami, mais son jeu est plus axé sur la terre battue. Nous verrons une bataille de fond de court avec de longs rallyes. Casper va essayer de dominer avec son expérience. »