À 24 heures du choc tant attendu entre Rafael Nadal et Alexander Zverev au premier tour de Roland‐Garros (match prévu aux alen­tours de 15h ce lundi), Carlos Moya, entraî­neur de l’homme aux 14 Coupe des Mousquetaires, a accordé une longue inter­view au site espa­gnol de l’ATP dans laquelle il fait part de son opti­misme concer­nant la condi­tion physique et la déter­mi­na­tion de son poulain.

« Il n’y a plus de frein. Rafa va mourir, il sera à 100%, il va tout donner. Nous entrons dans une nouvelle situa­tion : des matchs en cinq sets. Il n’a pas eu cette expé­rience pendant deux ans, mais nous pensons qu’il est prêt. Il n’y a pas plus de risque qu’à Brisbane ou dans n’im­porte quel autre tournoi. S’il lui arrive quelque chose, ce n’est pas à cause d’un manque d’en­traî­ne­ment ou de matches. Il s’agira d’un surme­nage que son corps n’a pas supporté, mais nous avons des garan­ties qu’il ne se passera rien. »