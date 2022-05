Dans une inter­ven­tion sur le réseau « Twitch » lors d’un émis­sion « The Tennis Talk », le coach de Rafael Nadal a livré quelques indices sur la forme de son « poulain » qui est arrivé en milieu de semaine et qui a déchainé les fans lors de ses séances d’entraînement.

« J’ai vu comment Rafa est venu ici en 2020 et il n’était pas en meilleure forme que main­te­nant et il a fini par gagner Roland Garros sans perdre un set. Le pied a été plus clément par le passé, mais il a été aussi pire. Le senti­ment général est bon »