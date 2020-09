L’entraineur de Rafael Nadal s’est exprimé pour le compte de la version espagnole du site de l’ATP. Il est revenu sur tout le processus engagé avec son joueur depuis qu’il est à nouveau sur un court de tennis suite à la pandémie liée au Covid-19.

Il est clair que Carlos Moya est inquiet, et que Rafael Nadal ne se présente pas sur cette édition de Roland-Garros avec toutes les garanties d’un joueur ayant déjà soulevé le trophée 12 fois.

« Plus que récupérer le tennis ou son physique, le plus compliqué a été « la tête ». Sa tête n’était pas prête pour rejouer très vite en compétition. C’était une situation compliquée à cause de tout ce qui se passait dans le monde, au-delà de ne pas jouer au tennis. Nous avons donné la priorité à sa tête, à jouer quand il se sentait à l’aise. Il y avait des jours où on jouait cinq minutes, d’autres une heure, d’autres rien ... Puis quand nous étions fixés sur le calendrier, nous avons accéléré les choses »

Accélérer mais en douceur, car Rafa était encore convalescent : « Nous avons dû nous arrêter quelques jours à cause de certains inconvénients, rien de grave. Des choses se sont passées au cours de ces six mois, mais c’est normal chez un joueur de tennis professionnel. Le dernier mois et demi nous avons pu appuyer à 100 % » explique Carlos Moya avant de rajouter…

« Cette année, la marge d’erreur est beaucoup plus petite. En 2019, elle a augmenté petit à petit après une série de problèmes qu’il a eu. Il a mal commencé à Monte Carlo et Barcelone, il s’est amélioré à Madrid, à Rome il a retrouvé son vrai niveau en jouant bien et à Paris il a gagné le titre. Cette année, ce n’est pas possible. Nous allons nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler, mais sachant que c’est une situation très anormale »